LPI-EF: Täterin auf frischer Tat gestellt

Sömmerda (ots) - Im Landkreis Sömmerda kommt es regelmäßig zu Zusammenstößen mit Wild auf der Fahrbahn. Auf Grund der aktuellen Jahreszeit und den entsprechenden Witterungsbedingungen ist daher aktuell eine Vielzahl an Wildunfällen zu verzeichnen. Allein am Abend des 02.09.2023 zwischen 20:45Uhr und 22:00Uhr kam es zu drei Verkehrsunfällen mit der Beteiligung von Wild. Nehmen Sie Wild am Fahrbahnrand oder im Lichtkegel wahr, bremsen Sie ab und schalten das Fernlicht ...

