POL-D: Benrath - Zwölfjähriger auf Fußgängerüberweg von Pkw erfasst - Schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Ein zwölfjähriger Junge wurde gestern Nachmittag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Er wurde von einem Pkw erfasst, als er die Straße auf einem Zebrastreifen überquerte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen beabsichtigte der Junge, die Kappeler Straße in Höhe der Wimpfener Straße auf einem Zebrastreifen zu überqueren. Dabei erfasste ihn der Peugeot einer 83-jährigen Frau aus Düsseldorf, die auf der Kappeler Straße in Richtung Reisholz unterwegs war. Der Zwölfjährige aus Düsseldorf wurde so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten.

