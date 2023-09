Polizei Düsseldorf

POL-D: Verfolgung auf A 61 - AS Viersen - VW Up von Streifenwagen ausgebremst - Festnahmen

Düsseldorf (ots)

Einsatzzeit: Mittwoch, 6. September 2023, 00:12 Uhr

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Autobahn 61 in der Nacht zu heute flüchtete ein VW Up mit hoher Geschwindigkeit und konnte schließlich von den verfolgenden Polizisten gestellt werden.

Kurz nach Mitternacht wollte ein Streifenwagen der Autobahnpolizeiwache Mönchengladbach auf der Autobahn 61 im Bereich der AS Süchteln (FR Koblenz) einen VW Up kontrollieren. Doch der Pkw reagierte nicht auf die Anhaltezeichen und flüchtete. Dabei beschleunigte das Fahrzeug auf rund 150 km/h. An der AS Viersen verließ der VW Up die Autobahn, um direkt wieder auf die A 61 in FR Venlo aufzufahren.

Die verfolgenden Beamten konnten das flüchtige Fahrzeug überholen und setzten sich vor den VW, um diesen kontrolliert auszubremsen. Der Fahrer des VW versuchte den Streifenwagen seinerseits zu überholen. Hierbei fuhr das flüchtige Fahrzeug in das Heck des Polizeiautos und kam zum Stehen. Es entstand nur leichter Sachschaden.

Beim 42-jährigen Fahrer gab es Hinweise auf Alkohol- und Drogenkonsum und er besaß keinen Führerschein. Der 54-jährige Beifahrer gab an, als Anhalter mitgefahren zu sein. Im Fahrzeuginneren fanden die Polizisten Utensilien für den Drogenkonsum sowie mehrere Bierflaschen. Zudem stellte sich heraus, dass der VW Up gestohlen war.

Es gab während des gesamten Einsatzes keine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell