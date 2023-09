Polizei Düsseldorf

POL-D: Drei Taschendiebinnen auf frischer Tat erwischt - Erfolgreiche Festnahme durch Zivilfahnder in Pempelfort

Düsseldorf (ots)

Einsatzzeit: Montag, 4. September 2023

Im Stadtteil Pempelfort konnten am Mittag (04.09.) drei Taschendiebinnen im Alter zwischen 19 und 24 Jahren durch zwei Polizeibeamte in Zivil gestellt werden.

Ein erster Hinweis auf die Täterinnen mit bosnisch-herzegowinischer bzw. kroatischer Staatsangehörigkeit kam bereits von Fahndern der Bundespolizei. Diese konnten die drei jungen Frauen im Bereich des Düsseldorfer Hauptbahnhofs beobachten und machten daraufhin Zivilfahnder der Polizeiinspektion Nord auf die Gruppe aufmerksam.

Das Trio setzte sich an der Kaiserswerther Straße in den Außenbereich einer Pizzeria und hielt Ausschau nach einem geeigneten Opfer, und fand dies schließlich in einer 84-jährigen Frau. Zwei der Täterinnen verfolgten die 84-Jährige. Die Dritte blieb in der Pizzeria zurück, um den Diebstahl von dort zu beobachten und per Mobiltelefon ihre Komplizinnen über das Umfeld zu informieren.

Eine Täterin öffnete unbemerkt den Reißverschluss der Handtasche der älteren Frau und entwendete das Portemonnaie, während die andere die Tat vor möglichen Blicken abschirmte. Hierbei konnten alle drei Täterinnen von dem zivilen Einsatztrupp festgenommen werden.

Es wird nun geprüft, ob die Täterinnen dem Haftrichter vorgeführt werden.

