POL-D: Flingern Süd - Kleinkraftradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - VU-Team im Einsatz - Ermittlungen zum Hergang dauern an

Düsseldorf (ots)

Samstag, 2. September 2023, 17:29 Uhr

Noch unklar ist der genaue Hergang eines Verkehrsunfalls, bei dem ein Kleinkraftradfahrer am Samstagabend in Flingern Süd so schwer verletzt worden war, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Ein Notarzt konnte eine Lebensgefahr nicht ausschließen. Das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei sicherte die Spuren. Die Ermittlungen dauern an.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhren ein 27 Jahre alter Mann mit seinem BMW und ein 49-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad jeweils auf einem der beiden Fahrstreifen der Ronsdorfer Straße in Richtung Königsberger Straße. Laut Zeugenaussagen kam es bei einem Fahrstreifenwechsel zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 49 Jahre alte Mann aus Düsseldorf stürzte und wurde schwer verletzt. Er kam in eine Klinik. Wer den Verkehrsunfall verursacht hat konnte vor Ort nicht abschließend geklärt werden und ist Bestandteil der Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats.

