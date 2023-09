Polizei Düsseldorf

POL-D: - Velbert

Kreis Mettmann - 1. Februar 2007 - Mord an 47-Jähriger - Tatverdächtiger in Hessen festgenommen - Haftbefehl

Düsseldorf (ots)

Einladung zur gemeinsamen Pressekonferenz von Staatsanwaltschaft Wuppertal und Polizeipräsidium Düsseldorf

Zeit: Montag, 4. September 2023, 11:00 Uhr

Ort: Polizeipräsidium Düsseldorf, Haroldstraße 5, 40213 Düsseldorf, 1. Etage - Raum 182

Mehr als 16 Jahre nach dem Mord an der damals 47-jährigen Claudia K. in Velbert konnte jetzt unter Federführung der Düsseldorfer Polizei und der Staatsanwaltschaft Wuppertal in Hessen ein Mann unter dringendem Tatverdacht festgenommen werden. Er befindet sich in Haft.

Am Montag möchten Sie die Staatsanwältin und der zuständige Ermittler ausführlich zum Verfahren und zum Stand der Ermittlungen informieren.

Bis dahin bitten wir darum, von Rückfragen abzusehen.

Hinweis: Parkmöglichkeiten sind am Montag beim Pförtner an der Haroldstraße zu erfragen.

