Polizei Düsseldorf

POL-D: +++Erstmeldung der Autobahnpolizei+++ - A 3 Richtung Oberhausen - Schwerer Lkw-Unfall zwischen Rees und Hamminkeln - Richtungsfahrbahn voll gesperrt - Voraussichtlich lange Sperrungen

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Mittwoch, 30. August 2023, 14:45 Uhr

Die A 3 in Richtung Oberhausen ist zwischen den Anschlussstellen Rees und Hamminkeln wegen eines schweren Lkw-Unfalls derzeit auf unbestimmte Zeit gesperrt. Es kommt zu langen Staus.

Der Verkehr in Richtung OB - Köln wird an der AS Rees abgeleitet.

In Höhe des Parkplatzes Elsholt sind zwei Lkw am Stauende ineinander gefahren. Der vordere Lkw hat sich durch die Wucht des Aufpralls gedreht und steht seitlich zur Fahrbahn. Das Führerhaus des hinteren Lkw ist stark deformiert. Die Rettungskräfte gehen davon aus, dass der Fahrer des auffahrenden Lkw bei dem Aufprall getötet wurde.

Das Unfallaufnahmeteam der Polizei befindet sich auf der Anfahrt, um Spuren zu sichern.

Die Maßnahmen vor Ort dauern voraussichtlich bis in die späten Abendstunden an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell