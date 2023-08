Polizei Düsseldorf

POL-D: Fahndungserfolg - Nach Betrug mit Bonuspunkten - Verdächtige ermittelt - Durchsuchungen - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Unsere Meldung vom 19. Oktober 2022: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5348314

Nachdem sich nach intensiven Ermittlungen und einer Öffentlichkeitsfahndung die Hinweise auf zwei Tatverdächtige verdichtet hatten, durchsuchte die Düsseldorfer Polizei heute die Wohnungen der Männer in Erkrath und Düsseldorf. Die beiden 18-jährigen Deutschen aus Erkrath und Düsseldorf stehen im Verdacht, letztes Jahr in verschiedenen Supermarktfilialen in Düsseldorf Waren oder Gutscheine an der Kasse mit den gesammelten Bonuspunkten anderer eingekauft zu haben. Die beiden Tatverdächtigen erlangten so einen Vermögensvorteil in vierstelliger Höhe.

Polizeibeamte durchsuchten die Wohnung der beiden Verdächtigen und stellten dort Mobiltelefone, einen Laptop und mehrere Datenträger sicher. Die Ermittlungen dauern an.

