POL-BN: Diebstahl aus geparktem Auto in Bonn-Beuel - Tatverdächtiger im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen

Bonn (ots)

Am 11.08.2023, gegen 01:00 Uhr, machte sich eine zunächst unbekannte Person an einem vor einem Wohnhaus auf dem Konrad-Adenauer-Platz in Bonn-Beuel geparkten Wagen zu schaffen.

Als die Fahrerin des Wagen, die das Auto für eine Fahrt belud, wieder zu ihrem Wagen zurückkehrte, entdeckte sie den ihr unbekannten Mann, der sich augenscheinlich an ihrem Fahrzeug zu schaffen machte. Nachdem sie ihn angesprochen und unter anderem einen Gürtel aus dem Wageninnenraum wieder abgenommen hatte, flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Combahnstraße.

Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung stellte den von der Geschädigten beschriebenen Tatverdächtigen kurze Zeit später auf der Sankt Augustiner Straße fest und überprüfte ihn. Bei seiner Durchsuchung wurden auch zwei hochwertige Sonnenbrillen, die dem genannten Diebstahl aus dem Auto zuzuordnen waren, aufgefunden und sichergestellt.

Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam verbracht. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen.

