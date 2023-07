Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Kelllerbrand in Mehrfamilienhaus

Celle (ots)

Wietze/Jeversen - Zu einem Brand in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses ist es am frühen Morgen des 27.07.2023 gekommen. Personen sind dabei nicht zu Schaden gekommen. Aus bislang nicht bekannten Gründen haben in dem Kellerraum Aktenordner begonnen zu brennen. Aufmerksame Anwohner haben die Rauchentwicklung entdeckt und die Feuerwehr alamiert. Diese löschte das Feuer und verhinderte so ein Ausweiten des Brandes. Auch das Gebäude hat keinen Schaden erlitten. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Ein technischer Defekt ist derzeit naheliegend.

