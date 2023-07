Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Sieben Brände in einer Nacht

Celle (ots)

Wathlingen/Nienhagen - An insgesamt sieben Örtlichkeiten kam es in der Nacht des 27.07.2023 zu Bränden. Dabei sind sechs Mülltonnen und ein Wohnmobil in Brand gesetzt worden. Die Brandermittler der Polizei Celle haben die Ermittlungen aufgenommen. Ein möglicher Zusammenhang zu weiteren Bränden wird dabei ebenfalls überprüft. Die Schadenshöhe wird auf 63000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Celle unter 05141/2770 oder per Mail an postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de zu wenden.

