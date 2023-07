Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Raub auf Mitarbeiter eines Geschäfts

Celle (ots)

Adelheidsdorf - Bereits am Dienstag (25.07.2023) ist es in der Mittagszeit im Gewerbering zu einem Raubüberfall auf einen 44-jährigen Inhaber eines dortigen Einzelhandels gekommen. Eine bislang nicht bekannte Person ist an den 44-jährigen von hinten herangetreten und hat derart Gewalt ausgewirkt, dass der 44-jährige kurzzeitig das Bewusstsein verloren hat. Als er wieder zu sich gekommen ist, musste er feststellen, dass sowohl die Geldbörse mit den Tageseinnahmen, als auch das Mobiltelefon entwendet worden sind. Die Polizei Celle bittet mögliche Zeugen sich unter 05141/2770 zu melden.

