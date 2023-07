Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hohne - Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall - Unfallverursacher flüchtet von der Unfallstelle

Celle (ots)

Am späten Samstagabend des vergangenen Wochenendes ereignete sich im Bereich Hohne ein Verkehrsunfall, bei dem zwei junge Männer im Alter von 18 bzw. 21 Jahren schwer verletzt worden sind. Offensichtlich befuhren die beiden Männer mit einem Pkw Nissan den Ahnsbecker Weg von Spechtshorn kommend in Richtung Helmerkamp. Gegen 22.45 Uhr verlor der Fahrzeugführer vermutlich aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Auto und kollidierte frontal mit einem Baum. Dabei wurde der 18-jährige Beifahrer schwer verletzt. Er wurde nach einer ersten medizinischen Versorgung ins AKH Celle verbracht. Viel schlimmer wiegt jedoch ist der Umstand, dass der Nissan-Fahrer sich überhaupt nicht um seinen Mitfahrer kümmerte, sondern die Unfallstelle fluchtartig verließ. Weil jedoch davon auszugehen war, dass sich auch der Fahrzeugführer schwer verletzt haben könnte, wurde die Freiwillige Feuerwehr Hohne alarmiert, die mit einer Drohne das weitere Umfeld der Unfallstelle absuchte - ohne Erfolg. Wie sich im Laufe der weiteren Nachforschungen zum Unfall herausstellte, ließ sich der 21-jährige von einer Bekannten zur eigenen Versorgung in das Celler Krankenhaus fahren. Bei der ersten Befragung im Krankenhaus leugnete er seine Unfallbeteiligung! Es konnte festgestellt werden, dass er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein durchgeführter Alco-Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,47 Promille. Der junge Mann aus Ahnsbeck hatte erst vor geraumer Zeit seinen Führerschein wegen Fahrens unter Drogeneinfluss abgeben müssen. Die Ermittlungen zur Unfallbeteiligung laufen noch.

Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernens vom Unfallort wurden ebenso eingeleitet wie ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Der PKW Nissan hatte nach dem Aufprall auf den Baum nur noch Schrottwert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6000,- Euro.

