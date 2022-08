POL-SN: Lkw stößt gegen Straßenbahnhaltestelle und verletzt wartenden Fahrgast leicht

Schwerin (ots) - In Schwerin am Franzosenweg findet zurzeit ein Polizeieinsatz nach dem Fund menschlicher Überreste im Schilfgürtelbereich des Schweriner Sees statt. Ein ehrenamtlicher Naturschutzwart war am Freitag auf Knochen menschlichen Ursprungs im Wasser aufmerksam geworden und hatte die Wasserschutzpolizei verständigt. Das Kriminalkommissariat Schwerin führt nun, wie in solchen Fällen üblich, ein ...

