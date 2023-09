Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Pkw-Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 5. September 2023, 21:24 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall wurde gestern Abend in Oberbilk ein Pkw-Fahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klink gebracht werden musste. Ob ein internistischer Notfall die Ursache für den Unfall war, ist Bestandteil der Ermittlungen. Das VU-Team der Düsseldorfer Polizei sicherte die Spuren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 59 Jahre alter Mann aus Monheim am Rhein mit seinem Mercedes auf der Siegburger Straße in Fahrtrichtung Oberbilker Allee. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Poller auf dem Bürgersteig. Ein Ersthelfer kümmerte sich um den verletzten Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Der 59-Jährige kam schwer verletzt in eine Klinik. Die Ermittlungen, insbesondere zur Unfallursache, dauern an.

