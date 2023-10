POL-LIP: Detmold. Kellereinbruch in Mehrfamilienhaus.

Lippe (ots) - Ein 26-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz wurde am Samstagnachmittag (28.10.2023) gegen 17:30 Uhr dabei erwischt, wie er die Sicherungen der Kleidung in einem Sportgeschäft in der Klingenbergstraße entfernte und versuchte die unbezahlte Ware mitzunehmen. Als er von zwei Mitarbeitern an der Tür angesprochen und festgehalten wurde, wehrte sich der Mann, indem er um sich schlug. Es wurde niemand verletzt. ...

