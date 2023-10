Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Bewohner treffen auf Einbrecher.

Lippe (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (28./29.10.2023) brach ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Heidknapp" ein und begegnete vor seiner Flucht den Bewohnern des Hauses. Diese kehrten gegen 0.30 Uhr nach Hause zurück und bemerkten einen Unbekannten mit E-Scooter auf ihrem Grundstück. Er gab vor, sich dort kurz unter dem Carport vor dem Regen schützen zu wollen. Erst als die Bewohner das Haus betraten, fiel ihnen der Einbruch auf. Bis dahin war der junge Mann bereits geflüchtet. Der Unbekannte hatte auf der Suche nach Diebesgut Schränke durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen entwendete er Schmuck und Bargeld. Der Einbrecher wird wie folgt beschrieben: ca. 16 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, dunkel gekleidet, Umhängetasche, sprach Deutsch ohne Akzent. Das Kriminalkommissariat 2 bittet unter der Rufnummer 05231 6090 um Zeugenhinweise.

