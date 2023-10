Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots)

Im Adlerweg wurde am Samstagabend (28.10.2023) zwischen 18.45 und 20.50 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Unbekannte verschafften sich über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Haus. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Schränke und Schubladen nach Beute. Ob etwas entwendet worden ist, steht noch nicht abschließend fest. Zeugenhinweise richten Sie bitte unter der Rufnummer 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell