Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Motorradfahrer weicht Kollision mit Auto aus und stürzt.

Lippe (ots)

Auf der Bielefelder Straße ereignete sich am Freitagmittag (27.10.2023) ein Verkehrsunfall, weshalb die Straße vorübergehend gesperrt werden musste. Ein 28-Jähriger aus Detmold wollte gegen 13.45 Uhr mit seinem VW Passat von einem Tankstellengelände auf die Fahrbahn in Richtung Detmold fahren. Zeitgleich fuhr ein 24-jähriger Motorradfahrer aus Detmold in Richtung Augustdorf und überholte einen vor ihm fahrenden Bus. Der Busfahrer gab dem VW-Fahrer jedoch in diesem Moment ein Handzeichen, aus dem dieser schloss, dass er ihm Vorfahrt gewährt, so dass er auf die Fahrbahn abbog. Der Passat und die Suzuki stießen beinahe zusammen, doch der Motorradfahrer wich aus und verlor dadurch die Kontrolle über seine Suzuki und stürzte. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Aufgrund von ausgelaufenen Betriebsstoffen auf der Fahrbahn wurde auch die Feuerwehr zum Abstreuen angefordert. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

