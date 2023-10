POL-LIP: Lage. Kupferschrott gestohlen.

Lippe (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (26./27.10.2023) verschafften sich bislang Unbekannte über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Löschgeräteraum der Feuerwehr in der Hauptstraße. Sie stahlen Getränke aus einem Kühlschrank und flüchteten in unbekannte Richtung vom Tatort. Sie richteten Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro an. Wer Hinweise zum Einbruchsdiebstahl geben kann, meldet sich bitte ...

