POL-KI: 240722.3 Schwentinental: Erste Autofahrt endet unsanft

Schwentinental (ots)

Ein 10-jähriger Junge aus Schwentinental wollte am Sonntagabend offenbar gemeinsam mit seinem kleinen Bruder eine Spritztour mit dem Auto der Mutter unternehmen. Diese endete jedoch unsanft in der Hecke eines Nachbarn.

Gegen 19:30 Uhr habe der 10-Jährige seine Mutter nach dem Autoschlüssel gefragt, da er etwas aus dem Auto habe holen wollen. Nichtsahnend habe sie diesen an ihren Sohn übergeben. Als er mit seinem kleinen Bruder am PKW angekommen sei, habe er sich ans Steuer gesetzt und den Motor gestartet. Eine Zeugin berichtet, dass sie gesehen habe, dass der VW unkontrolliert rückwärts in eine Hecke gerollt sei. Am Steuer habe sie den 10-Jährigen erblickt. Sein 7-jähriger Bruder habe lediglich zugesehen und der Mutter von dem Unfall berichtet. Der Junge blieb zum Glück unverletzt. An der Hecke des Anwohners und an dem PKW entstanden Sachschäden.

Eine Polizistin und ein Polizist der Polizeistation Schwentinental nahmen den Unfall vor Ort auf und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Sie führten ein erzieherisches Gespräch mit dem jungen Fahrer und vermittelten ihm, dass er noch mindestens 7 Jahre mit dem Autofahren warten muss.

