Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit um Nachtruhe

Einbrecher gefasst

Diebstahl aus Auto

Werdohl (ots)

Streit um Nachtruhe

Nachdem in einer Kneipe in der Freiheitsstraße am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr immer noch Lautstärke zu vernehmen war, suchte ein 30-jähriger Anwohner die Gaststätte auf, um um Ruhe zu bitten. Eine 19-jährige Besucherin reagierte mit dem Zeigen eines Mittelfingers, was zu einer Ohrfeige durch den Anwohner führte. Die Polizei kam dazu, es folgt eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Einbrecher ertappt

Am Freitagmorgen wurde ein 30-jähriger Wohnungsloser beobachtet werden, wie er in der Schulstraße um ein Einfamilienhaus schlich. Er habe nach Zeugenangaben nach einem Einstieg gesucht, rüttelte an Türen und Fenstern, er wurde den Beamten beschrieben. Während man dort niemanden mehr antraf, wurde mit gleicher Beschreibung von einem Mann berichtet, der sich in der Neustadtstraße ähnlich verhält. Der 30-Jährige konnte durch die Polizei angetroffen und überwältigt werden, er trug zwei Messer bei sich und ist bereits wegen Eigentumsdelikten in polizeiliche Erscheinung getreten. Er wurde durch die Polizei vorläufig festgenommen. Nach weiteren Ermittlungsschritten wurde mit der Staatsanwaltschaft ein U-Haftbefehl bei Gericht erwirkt, der Wohnungslose wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Diebstahl aus dem Auto

Zwischen 12 und 19:30 Uhr am Samstag wurde ein Paket aus einem Auto entwendet. Das Fahrzeug stand an der Borgheller Straße geparkt und wurde durch unbekannte Täter gewaltsam geöffnet. Sie beschädigten dazu das Beifahrerfenster. Die Polizei sucht nach Zeugen. (lubo)

