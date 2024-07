POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen der Polizei

Hemer (ots) - Ein couragierter Zeuge hat am Donnerstag einen mutmaßlichen Auto-Einbrecher gestellt. Ein 30-jähriger Mann hörte kurz vor Mitternacht einen lauten Knall am Büttmecker Weg. Er ging der der Ursache nach und sah, wie sich eine Person durch das kaputte Fenster in den Wagen seines Nachbarn beugte. Als er den Unbekannten ansprach, nahm der Reißaus. Der Zeuge verfolgte ihn und konnte im Innenhof an der ...

