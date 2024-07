Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Patientin greift Helfer an

Einbrüche/ Pedelec gestohlen

Menden (ots)

Eine 40-jährige Frau hat Donnerstagnacht Rettungskräfte angegriffen. Kurz nach 23 Uhr entdeckten Zeugen eine reglose Person mitten auf der Fahrbahn der Straße Wünnefeld. Während Rettungshelfer die Frau auf die Liege hoben, erlangte die Frau ihr Bewusstsein wieder, wurde wütend und wehrte sich gegen die Behandlung. Sie konnte schließlich von den Sanitätern und Polizeibeamten beruhigt und ins Krankenhaus gebracht werden. Unterwegs jedoch bespuckte sie ihre Helfer und verpasste einem Mitarbeiter einen Schlag. Die Polizei rückte erneut aus zum Krankenhaus. Dort bezichtigte die stark alkoholisierte Patientin die Mitarbeiter des Rettungswagens, sie hätten sie geschlagen. Die 40-jährige Frau wurde nach der Behandlung auf Veranlassung des städtischen Ordnungsamtes in eine psychiatrische Klinik zwangseingewiesen.

Heute Morgen hat die Polizei auf der Suche nach einem möglichen Einbrecher einen Baumarkt am Hönnenwerth durchsucht. Um 2.29 Uhr hatte es mehrere Einbruchalarme gegeben. Wie die ersten eintreffenden Polizeibeamten feststellten, wurde eine Fensterscheibe eingeworfen. Die Durchsuchung des Baumarktes verlief ohne Ergebnis. Allerdings waren die Täter bis in das Büro vorgedrungen und hatten dort einen Schlüssel gestohlen.

Aus zwei Gartenlauben an der Eisenbacher Straße wurden zwischen Mittwoch- und Donnerstagmittag diverse Werkzeuge, Zaunzubehör und ein Fahrrad gestohlen.

In der Nacht zum Donnerstag wurde an der Bahnhofstraße ein Pedelec gestohlen. Der Eigentümer hatte gegen 21 Uhr vorn und hinten Faltschlösser angebracht. Am frühen Donnerstagmorgen war das E-Bike samt Schlössern verschwunden. Die Polizei rät dringend zur Verwendung hochwertiger Schlösser. Die Ketten oder Bügel allein um Rahmen und Räder zu legen, reicht allerdings nicht. Wenn die Fahrzeuge nicht an stabilen Elementen wie z.B. Bügeln, Zäunen oder Laternen gesichert werden, können sie mitsamt Schlössern weggetragen werden. Außerdem sollte man teure Anbauteile wie Akkus oder Tacho abnehmen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell