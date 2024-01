Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Schifferstadt (ots)

In der Nacht vom 13.01.2024 ereignete sich gegen 03:16 Uhr in der Salierstraße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach bisherigen Ermittlungen dürfte der 55-jährige Unfallverursacher aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die entgegengesetzte Fahrbahn gekommen und dort mit einem ordnungsgemäß geparkten PKW kollidiert sein. Durch den Aufprall wurde der geparkte PKW nach hinten an eine Grundstücksmauer geschoben. Durch den Zusammenstoß wurden mehrere Anwohner auf den Unfall aufmerksam und verständigten die Polizei. Der unfallverursachende Fahrer sei nach dem Unfall laut Zeugen eigenständig aus seinem PKW ausgestiegen, habe sodann jedoch das Bewusstsein verloren und sei zu Boden gestürzt. Aufgrund des Sturzes wurde der Herr durch den hinzugezogenen Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell