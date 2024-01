Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl von Elektrogeräten - Zeugen gesucht

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 12.01.2024 zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr wurden in Bobenheim-Roxheim sowohl in der Raiffeisenstraße, als auch in der Danziger Straße mehrere Elektrogeräte entwendet, welche durch dortige Anwohner auf die Straße verbracht wurden. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände wird auf ca. 550EUR geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

