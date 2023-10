Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Verkehrsunfall mit drei schwer Verletzten in Gladbeck

Recklinghausen (ots)

Am heutigen Tag gegen 18:30 Uhr ereignete sich in Gladbeck an der Kreuzung Postallee / Konrad-Adenauer-Alle ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw und drei schwer verletzten Personen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand standen zwei Pkw vor einer Rotlicht zeigenden Ampel. Ein Pkw stand auf dem Geradeausfahrstreifen, der andere auf dem Rechtsabbiegestreifen daneben. Von hinten näherte sich ein Pkw in selber Fahrtrichtung.

Nach Angaben eines unabhängigen Zeugen beschleunigte der Fahrer (ein 24jähriger Mann aus Gelsenkirchen) seinen Pkw etwa 100 m vor der Kreuzung und fuhr zwischen den beiden wartenden Pkw mit hoher Geschwindigkeit hindurch. Dadurch wurden alle drei Pkw stark beschädigt.

In jedem der Pkw befand sich eine Person (eine 76jährige Frau aus Bottrop und ein Mann aus Oberhausen, Alter aktuell noch nicht bekannt). Alle wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht, bei niemandem besteht Lebensgefahr.

Die Schadenshöhe wird insgesamt auf mindestens 35.000,- EUR geschätzt.

Alle Pkw sind nicht mehr fahrbereit. Bislang haben sich keinerlei Hinweise auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen ergeben. Der Pkw des Unfallverursachers wurde als Beweismittel sichergestellt.

Sollte es Zeugen geben, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden diese gebeten sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0800-2361 111 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell