Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

In einem kurzen Zeitraum am Montagmittag parkte ein 61-jähriger Castroper sein Auto auf einem Parkplatz an der Ickerner Straße. Bei der Rückkehr zum Auto stellte er einen Sachschaden fest. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Hinweise liegen bislang nicht vor.

Herten

Am Montag, gegen 13 Uhr, parkte ein 82-jähriger Hertener sein Auto in einer Parkbucht an der Bahnhofstraße. Neben ihm parkte ein unbekannter Autofahrer in einem dunklen Auto aus. Dabei touchierte er das Auto des 82-Jährigen und fuhr anschließend weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Vom amtlichen Kennzeichen konnte nur ein Teil abgelesen werden, deshalb werden weitere Zeugen des Unfalls gesucht. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Recklinghausen

3.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Am Montag gegen 20:30 Uhr kam es an der Herner Straße im Bereich der Abfahrt der BAB 2 zu einer Berührung von zwei Autos im Gegenverkehr. Eine 60-Jährige aus Recklinghausen befuhr die Ausfahrt - hier kam es zu einer seitlichen Berührung mit einem anderen Auto. Das Fahrzeug soll zu weit in den Gegenverkehr geraten sind. Angaben zu Fahrzeug, Fahrer oder Kennzeichen konnten nicht gemacht werden.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

