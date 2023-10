Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Autofahrerin nach Unfall gesucht

Recklinghausen (ots)

Zur Aufklärung eines Unfalls auf der Ludwigstraße sucht die Polizei nach einer etwa 50-jährigen Frau, die vergangenen Donnerstag (05. Oktober) an einem Zusammenstoß mit einer Radfahrerin beteiligt gewesen sein soll. Die gesuchte Autofahrerin wollte gegen 10 Uhr vom Rathaus-Parkplatz auf die Ludwigstraße und touchierte dabei eine 20-jährige Fahrradfahrerin, die auf dem Radweg der Ludwigstraße in Richtung Kreisverkehr Berliner Platz unterwegs war. Kurz darauf stürzte die junge Frau. Dabei entstand auch Sachschaden am Fahrrad. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Radfahrerin leicht verletzt. Sie erschien am Donnerstagnachmittag auf der Wache, um den Unfall zu melden. Die Autofahrerin konnte lediglich als etwa 50 Jahre alt beschrieben werden - Hinweise zum Auto/Kennzeichen gibt es nicht. Deshalb werden neben der beteiligten Frau auch Zeugen gesucht, die den Unfall mitbekommen haben und/oder Angaben dazu machen können. Wer etwas weiß, wird gebeten, das zuständige Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

