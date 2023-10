POL-RE: Bottrop: Unfall im Begegnungsverkehr - drei Verletzte

Recklinghausen (ots) - Bottrop Gegen 02:00 Uhr am frühen Montagmorgen schlugen Unbekannte die Glasscheibe einer Eingangstür zu einem Ladenlokal am Berliner Platz ein. Aus der Auslage nahmen sie nach ersten Erkenntnissen diverse Mobiltelefone mit. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Gladbeck Ohne Beute flüchteten Einbrecher aus der Turnhalle einer Schule an der Konrad-Adenauer-Allee. In der ...

