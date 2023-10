Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Gegen 02:00 Uhr am frühen Montagmorgen schlugen Unbekannte die Glasscheibe einer Eingangstür zu einem Ladenlokal am Berliner Platz ein. Aus der Auslage nahmen sie nach ersten Erkenntnissen diverse Mobiltelefone mit. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Gladbeck

Ohne Beute flüchteten Einbrecher aus der Turnhalle einer Schule an der Konrad-Adenauer-Allee. In der Nacht zu Samstag hebelten sie die Tür auf, im Gebäudeinneren wurde eine weitere Tür gewaltsam geöffnet.

Recklinghausen

Am Freitagnachmittag, zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Kaiserwall ein. Sie nahmen Bargeld, zwei Uhren und Schmuck mit. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

In der Nacht zu Samstag schlugen Unbekannte mehrere Fensterscheiben eines Bürogebäudes Am Erlenkamp ein. Auf diesem Weg verschafften sie sich Zugang zu den Büros. Da die Innentüren verschlossen waren, konnten die Täter nicht weiter in das Gebäude vordringen. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

