Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zeugen gesucht - Unbekannte rauben Handtasche

Recklinghausen (ots)

Einer 31-Jährigen aus Bochum wurde am Samstag (00:45 Uhr) auf einem Parkplatz an der Kemnastraße die Handtasche gestohlen. Die Frau war in Begleitung eines 27-Jährigen aus Marl aus der Innenstadt auf dem Weg zum Auto.

Auf dem Parkplatz kamen ihnen zwei unbekannte Männer entgegen. Sie entrissen der 31-Jährigen die Handtasche. Der Marler versuchte noch den Männern zu folgen - sie stießen ihn aber zu Boden. Die Bochumerin konnte den Männern kurz folgen, verlor aber im weiteren Verlauf den Sichtkontakt.

Personenbeschreibung:

1. Tatverdächtiger: männlich, 1,75 - 1,80m, graue Jacke, Jeans 2. Tatverdächtiger: männlich, 1,75 - 1,85m, kurze schwarze Locken, schwarze Jacke, Jeans

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell