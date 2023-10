POL-RE: Gladbeck: Unfall auf der Goethestraße - Fahrerin verstirbt

Recklinghausen (ots) - Bottrop In der Nacht zu Freitag brachen unbekannte Täter in einen Kindergarten an der Rheinbabenstraße ein. Um in das Gebäude zu gelangen hebelten sie zwei Fenster auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Allerdings verwüsteten die Täter den Kindergarten umfangreich. Türen und Einrichtung wurden beschädigt oder mit Farbe beschmiert. Hinweise liegen bislang nicht vor. Die ...

