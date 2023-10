Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Unfall einer Fallschirmspringerin am 07.10.2023 am Flugplatz Loemühle in Marl

Recklinghausen (ots)

Während eines Rekordversuches von Marler Fallschirmspringern des "Vereins für Fallschirmsport Marl e.V." im Formationsspringen bei Nacht am 07.10.2023 kam es bei der Landung einer 54-jährigen Fallschirmspringerin aus Mühlheim an der Ruhr gegen 21:00 Uhr zu einem Unfall. Diese landete, vermutlich aufgrund eines eigenen Fehlers außerhalb des Flughafengeländes in einer Baumgruppe und stürzte dann zu Boden. Dabei wurde sie schwer verletzt, Lebensgefahr bestand allerdings nicht. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber einem Krankenhaus in Bochum zugeführt, wo sie stationär verblieb.

