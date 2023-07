Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230724.11 Heide: Unter Einfluss unterschiedlicher Drogen unterwegs

Heide (ots)

Am Samstagabend hat eine Streife in Heide den Fahrer eines Autos überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass der Betroffene unter dem Einfluss unterschiedlicher Rauschmittel stand. Zudem stellten die Einsatzkräfte in seinem Zuhause eine Cannabispflanze sicher.

Gegen 23.15 Uhr meldete sich die Besatzung eines Rettungswagens bei der Polizei, weil ihr ein Fahrzeug auf der Husumer Straße aufgefallen war, das in Schlangenlinien geführt wurde. Der verdächtige Opel stoppte an der Anschrift des Halters, wo kurz darauf ebenfalls eine Streife eintraf. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer verlief negativ, ein Drogenvortest reagierte allerdings auf unterschiedliche Stoffe. Der 32-jährige Betroffene gab an, Medikamente einzunehmen, deren Verpackungen er den Einsatzkräften zeigen wollte. In seinem Zuhause bemerkten die Polizisten Cannabisgeruch, woraufhin der Beschuldigte ihnen eine Cannabispflanze übergab.

Der Heider wird sich nun nicht nur wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss, sondern auch wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Merle Neufeld

