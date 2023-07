POL-IZ: 230724.9 Itzehoe: Betrunken zur Anzeigenerstattung

Wewelsfleth (ots) - Nachdem ein Dieb am Freitag in Wewelsfleth einen Nachbarn bestohlen hatte, schloss er sich in seiner Wohnung ein. Ein Schlüsseldienst öffnete die Tür, die Polizei stellte das Diebesgut sicher. Am Freitag begab sich ein 51-Jähriger in einem Mehrfamilienhaus in die nicht verschlossene Wohnung seines aufgrund einer Erkrankung hilflosen 73-jährigen Nachbarn und entwendete diesem diverses Münzgeld. ...

