Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230724.8 Wewelsfleth: Türöffnung nach Diebstahl

Wewelsfleth (ots)

Nachdem ein Dieb am Freitag in Wewelsfleth einen Nachbarn bestohlen hatte, schloss er sich in seiner Wohnung ein. Ein Schlüsseldienst öffnete die Tür, die Polizei stellte das Diebesgut sicher.

Am Freitag begab sich ein 51-Jähriger in einem Mehrfamilienhaus in die nicht verschlossene Wohnung seines aufgrund einer Erkrankung hilflosen 73-jährigen Nachbarn und entwendete diesem diverses Münzgeld. Zwar beobachtete der Geschädigte die Tat, konnte sie jedoch nicht verhindern und informierte die Polizei. Der Dieb ging sich zurück in sein Zuhause und öffnete der zwischenzeitlich eingetroffenen Polizei die Tür nicht. Eine Richterin ordnete daraufhin die Durchsuchung der Wohnung nach dem Täter und dem Stehlgut an und ein Schlüsseldienst öffnete die Tür. In der Wohnung trafen die Einsatzkräfte auf den Beschuldigten, der nicht unerheblich alkoholisiert war. Zudem entdeckten die Beamten diverse Geldmünzen, die sie beschlagnahmten.

Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Diebstahls.

Merle Neufeld

