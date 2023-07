Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230724.5 Elmshorn: Itzehoer Kripo ermittelt nach Angriff auf Angler

Elmshorn (ots)

Am Freitagabend hat ein junger Mann in Elmshorn einen Angler angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt. Couragierte Jugendliche ergriffen den Täter und setzten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Itzehoer Mordkommission in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe übernommen.

Gegen 19.30 Uhr angelte der Geschädigte in der Hafenstraße an der Krückau, als ihn eine männliche Person unvermittelt mit einem Messer angriff und verletzte. Während sich der 35-jährige Angler hilfesuchend in Richtung eines nahegelegenen Marktes begab, flüchtete der Täter. Jugendliche Zeugen nahmen den Flüchtenden war und verfolgten ihn. Noch im Nahbereich stellte die Gruppe junger Menschen den 22-jährigen Beschuldigten und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei sich hatte der Festgenommene ein dem Angler gehörendes Portemonnaie sowie die Tatwaffe.

Das 35-jährige Opfer kam mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus

Die Vorführung des Beschuldigten erfolgte am Samstagabend auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe vor einem Haftrichter am Amtsgericht Itzehoe. Der erließ Haftbefehl wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerem Raub.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell