Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Fahndung nach Diebstahl - Tatverdächtiger mit Fotos gesucht

Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann entwendete am 24.07.2023 Bargeld aus einem Imbissbetrieb in einem Einkaufcenter in der Recklinghäuser Innenstadt. Das Geld lag in einem Stoffbeutel im Bereich der Theke.

Der Tatverdächtige wurde bei dem Diebstahl von einer Videokamera erfasst. Fotos finden Sie unter Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/116583

Die Videokamera erfasst einen sehr großen Bereich, dadurch sind die einzelnen Fotos von geringer Auflösung.

Wer kann Hinweise auf den Tatverdächtigen geben?

Hinweistelefon: 0800 2361 111

