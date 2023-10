POL-RE: Gladbeck: Jugendliche bei versuchtem Raub leicht verletzt - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots) - Zwischen Montagabend und Mittwochvormittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten grauen VW Golf an der Max-Reger-Straße. Das Fahrzeug ist an der Beifahrerseite vorne links beschädigt. Der Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

mehr