Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Zeugen nach Ein- und Aufbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

An der Bahn-Haltestelle Feldhausen, an der Straße Köckenkamp, wurde ein Fahrkartenautomat beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen haben unbekannte Täter versucht, den Automaten aufzusprengen und aufzubrechen. Ob Beute gemacht wurde, ist noch unklar. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mitternacht und dem frühen Donnerstagmorgen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gladbeck:

Auf der Straße Krusenkamp sind unbekannte Täter in einen Getränkemarkt eingebrochen. Sie erbeuteten dabei diverse Zigarettenpackungen. Auf einer Überwachungskamera sind zwei Täter zu sehen - beide sind maskiert. Demnach passierte die Tat zwischen Mittwochabend 23.50 Uhr und 0.50 Uhr (am Donnerstag). Falls jemand etwas Verdächtiges beobachtet hat und/oder Angaben zu Tatverdächtigen machen kann, der wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Marl:

Auf einem ehemaligen Zechengelände an der Carl-Duisburg-Straße wurde in eine Lagerhalle eingebrochen. Die Tat passierte zwischen Freitagmittag (29.09.) und Mittwochmorgen (04.10.). In dieser Zeit müssen die Täter in die Halle eingebrochen sein und sie durchwühlt haben. Abgesehen hatten sie es unter anderem auf Kupferkabel, außerdem wurde ein Transformator gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Es ist davon auszugehen, dass für den Abtransport des Diebesguts ein oder mehrere größere Fahrzeuge benutzt wurden.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell