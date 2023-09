Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schwerer Verkehrsunfall auf der L141

Wittlich (ots)

Am 28.09.2023 kam es gegen 16:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L141 bei Wittlich, in Höhe Hof Breit. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein PKW in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden PKW. Die beiden Fahrer, die jeweils alleine unterwegs waren, wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Es wurde ein Gutachten zur Klärung der Unfallursache in Auftrag gegeben. Die Strecke bleibt daher bis auf weiteres gesperrt. Im Einsatz befanden sich u.a. die Feuerwehr Wittlich, zwei Rettungswagen mit Notarztfahrzeug und ein Rettungshubschrauber, die Straßenmeisterei Wittlich, sowie die Polizei Wittlich mit mehreren Fahrzeugen. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell