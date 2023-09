POL-PDWIL: Fußstreife und polizeiliche Präsenz in der Krimistadt

Daun (ots) - Im Zeitraum 26.09.2023 bis 27.09.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter zur Grundschule in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Daun und brachen hier in das Gebäude ein. Im Inneren des Anwesens entwendeten sie mehrere aufgefundene Wertgegenstände aus dem Lehrerzimmmer. Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht beziffert werden. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die ...

mehr