Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Datteln: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

In der Nacht zu Freitag brachen unbekannte Täter in einen Kindergarten an der Rheinbabenstraße ein. Um in das Gebäude zu gelangen hebelten sie zwei Fenster auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Allerdings verwüsteten die Täter den Kindergarten umfangreich. Türen und Einrichtung wurden beschädigt oder mit Farbe beschmiert. Hinweise liegen bislang nicht vor. Die Fluchtrichtung ist unbekannt.

Datteln

Am Freitagmorgen (05:30 Uhr bis 07:30 Uhr) schlugen Unbekannte mit einem Stein die Scheibe zu einem Autohaus an der Castroper Straße ein. Aus den Geschäftsräumen nahmen die Diebe Telefone und Schlüssel mit. Außerdem öffneten sie zahlreiche Schränke und Schubladen.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell