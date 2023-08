Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Elektrofahrzeug auf Dach gelandet - Fahrer leichtverletzt

Bild-Infos

Download

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Am Dienstagnachmittag erlitt der Fahrer eines Elektrofahrzeugs bei einem Alleinunfall auf der L 390 leichte Verletzungen. Der 29-jährige Mann befuhr die Landesstraße in Richtung Winnweiler und kam wahrscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei feuchter Fahrbahn nach rechts auf das Bankett. Das Fahrzeug überschlug sich in der Folge und kam schließlich neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Das Elektrofahrzeug musste von einer Fachfirma geborgen und abgeschleppt werden. An diesem ist ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich entstanden. An dem Einsatz waren die Feuerwehren von Winnweiler, Lohnsfeld und Wartenberg-Rohrbach, der Rettungsdienst sowie die Polizei beteiligt. Zur Bergung des Fahrzeugs musste die Landesstraße kurzzeitig voll gesperrt werden. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell