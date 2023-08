Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkaufsautomat aufgehebelt - Zeugen gesucht!

Altenkirchen (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 04:00 Uhr wurde in der St. Wendeler Straße ein Verkaufsautomat aufgehebelt. Der bisher unbekannte Täter flüchtete nach der Tat mit einer weißen Moto-Crossmaschine über die Friedhofstraße in Richtung Frohnhofen. Bei dem Täter handelt es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um eine männliche Person mit kurzen braunen Haaren. Zu der Gesamtschadenshöhe und dem möglichen entwendeten Diebesgut können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem flüchtenden Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter 06373 - 822-0 oder per E-Mail unter pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de zu melden.|pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell