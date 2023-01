Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (90) Exhibitionist in Erlangen vor Kindern aufgetreten - Zeugen gesucht

Heroldsberg (ots)

Am Mittwochnachmittag (18.01.2023) zeigte sich ein bislang unbekannter Mann Kindern gegenüber in Heroldsberg (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) in exhibitionistischer Art und Weise. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Gegen 16:20 Uhr suchte ein Mann die Nähe von zwei Kindern, die sich am Bahnhof aufhielten. Er stellte sich neben sie, öffnete sein Hosentürchen und zeigte sein Glied. Als die Kinder daraufhin davonliefen, folgte der Mann ihnen zu Fuß einige Meter über den Bahnhofsvorplatz über die Treppen zum Rathausplatz.

Eine Beschreibung des Mannes liegt nicht vor.

Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

