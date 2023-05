Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer wird gebeten, sich zu melden

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Moddenborgstraße / Am Hünting; Unfallzeit: 08.05.2023; ca. 07.15 Uhr;

Am Montagmorgen kam es auf der Kreuzung Am Hünting / Moddenborgstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 34-jährigen Autofahrerin und einem noch unbekannten Pedelecfahrer. Beide entfernten sich einvernehmlich, da nach erster Einschätzung der Radfahrer nicht verletzt und zudem keine Sachschäden entstanden waren. Kurze Zeit später stellte die 34-Jährige doch einen Schaden an ihrem Pkw fest und meldete den Fall der Polizei. Der Pedelecfahrer wird nun gebeten, Kontakt aufzunehmen mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt, Tel. (02871) 2990. Er ist ca. 185 bis 190 cm groß, ca. 50 Jahre alt und trug einen blau-grauen Fahrradhelm. (fr)

