Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mann landet nach Hausfriedensbruch im Polizeigewahrsam

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Die Polizei hat am Samstagabend einen Mann in Gewahrsam genommen, weil er einen polizeilichen Platzverweis nicht befolgte. Der Eigentümer eines Wohngebäudes mit mehreren Mietwohnungen hatte mitgeteilt, dass sich in einer Wohnung zwei fremde Personen aufhalten und dort randalieren würden. Der Vermieter hatte die eigentlich leerstehende Wohnung in Augenschein nehmen wollen und dort einen Mann und eine Frau angetroffen. Den beiden wurde durch die Polizei dann ein Platzverweis erteilt, dem der alkoholisierte und aggressive Mann nicht nachkommen wollte, so dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Aufgrund des gezeigten aggressiven Verhaltens wurde er gefesselt. Während einer auf der Dienststelle durchgeführten Durchsuchung, versuchte er eine Polizeibeamtin mit einem Kopfstoß zu verletzen, was ihm jedoch nicht gelang. Er beleidigte weiterhin die eingesetzten Polizeibeamten. Dem 43-jährigen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und er blieb über Nacht im Polizeigewahrsam. Gegen das Paar wurde ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung und gegen den Mann weiterhin ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung. |pirok

