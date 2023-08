Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Gartenlaube

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Unbekannte Täter haben von Dienstag auf Mittwoch auf einem Grundstück "Im Hainzenthal" in eine Gartenlaube eingebrochen. Wahrscheinlich wurde die Tat in der Nacht verübt. Ein an der Tür angebrachtes Bügelschloss wurde durchtrennt und aus der Gartenlaube ein Rasenmäher entwendet. Der Schaden wird auf rund 600 Euro beziffert.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

